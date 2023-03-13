Beşiktaş'ta Dele Alli'nin kazandığı ücret ortaya çıktı! Eğer siyah-beyazlılar opsiyonu kullansaydı takımın en çok kazanan ismi olacaktı

Beşiktaş'tan sezon sonunda kesin olarak ayrılacak Dele Alli'nin bileti kesildi. Şenol Güneş'in artık umut beslemediği yıldız oyuncuyla ilgili bir girişim yapmama kararı alan siyah-beyazlılar, sezon sonunda Dele Alli'yi Everton'a gönderecek.

KAZANDIĞI PARA ORTAYA ÇIKTI

Everton'ın en fazla kazanan oyuncularından biri olan Dele Alli, bonuslar hariç yıllık 5.2 milyon sterlin kazanıyor. Beşiktaş ise bu paranın 1.8 milyon sterlinlik kısmını karşılıyor. Satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Dele Alli'nin kazandığı para Türk taraftarları hayrete düşürdü. Eğer Beşiktaş Dele Alli'yi 2 milyon sterlin vererek satın alma opsiyonuyla birlikte transfer etseydi, yıldız oyuncu siyah-beyazlılardan yıllık 2.6 milyon sterlin gibi uçuk bir rakam kazanacaktı.

ESKİ GÜNLERİNDEN ÇOK UZAK

Gösterdiği kötü performansa rağmen kazandığı 5.2 milyon sterlinlik maaşı görenleri hayrete düşürüyor. Everton ile 2024 yılında sözleşmesi bitecek Dele Alli, 5.2 milyon sterlinlik ücreti en az 1 yıl daha kazanmaya devam edecek.



