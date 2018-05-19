Beşiktaş'ta Demba Ba çıkmazı

Beşiktaş'ta Demba Ba transferi için hareketli saatler yaşanıyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, yeni sezonda bütçeyi çok aşmayacak ve maliyeti uygun isimlere yönelecek olan yönetim Demba Ba ile kıran kırana pazarlıklar yapılıyor. Göztepe forması giyen ve başarılı bir grafik çizen Senegalli golcü için Şenol Güneş onay verirken, yönetim de bu transferin mümkün olduğu kadar uygun maliyetli olmasını hedefliyor.

Demba Ba’nın Beşiktaş’a ilk gelişinde büyük rol oynayan 2. başkan Ahmet Nur Çebi’nin görüşmelerini yürüttüğü, Ba transferinde henüz imza atılmadığı ve tecrübeli futbolcu ile yönetim arasında 1 milyon Euro’luk fark kaldığı belirtildi. Serbest olan Demba Ba bu kozu kullanarak yönetimden yıllık 3 milyon Euro’dan 2 yıllık sözleşme talep etti.

Bu rakamı fazla bulan Ahmet Nur Çebi ilk aşama da bir yıldan 2 milyon Euro önerdi. Bu öneriye sıcak bakmayan Demba Ba’nın süre istediği ve tarafların pazartesi günü bir araya gelip bu transferi noktalayacağı öğrenildi.

Beşiktaş Demba Ba'yı, 2014 yılının yaz aylarında 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Chelsea'den transfer etmişti. Senegalli yıldız 2014-2015 sezonunda Siyah-Beyazlılar ile çıktığı 29 Süper Lig maçında 18 gol atıp 5 de asist yapmıştı. Siyah-Beyazlılar, 1 sezon oynattığı Demba Ba'yı 13 milyon euro karşılığında Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua'ya sattı.

Senegalli golcü, geçen sezon ligin ikinci yarısında Çin ekibinden Beşiktaş'a kiralık olarak geri dönmüş, sezon sonunda ise bedelsiz olarak gittiği Süper Lig ekiplerinden Göztepe'yle 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

