Beşiktaş'ta Demba Ba sesleri

Gelecek sezonun planlamasını şimdiden yapmaya başlayan Beşiktaş'ta ilk neşter, Cenk Tosun'un gidişi sonrası sıkıntı yaşanan forvet mevkiine vurulacak. Siyah-beyazlılar, 2.5 milyon Euro'ya alınan Alvaro Negredo (yılda 4.3 milyon Euro alıyor) ile bonservisine 4 milyon Euro ödenen Vagner Love'ı (sezon başı 2 milyon Euro) gözden çıkardı. Beklentileri karşılayamayan iki golcü sezon sonunda taliplileri çıkarsa satılacak.

Aksi halde başka kulüplere kiralanmaları gündeme gelecek. Bu oyuncuların gönderilmesinin ardından, sezon sonunda Göztepe ile 6 aylık sözleşmesi bitecek olan Demba Ba, transfer edilecek. Daha önce Beşiktaş'ta çok başarılı bir dönem geçirmesi ve bonservisinin elinde olması, Demba Ba'yı siyah-beyazlılar için cazip hale getiriyor. (SABAH)

