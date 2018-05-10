SPOR

Beşiktaş'ta Demba Ba sesleri

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 10.05.2018 10:42 | Son Güncelleme

Beşiktaş, bu sezon beklentileri karşılayamayan Alvaro Negredo ve Vagner Love'ı gözden çıkardı. Lig bitince serbest kalacak olan Demba Ba tekrar Beşiktaş forması giymeye hazır.

Beşiktaş'ta Demba Ba sesleri

Gelecek sezonun planlamasını şimdiden yapmaya başlayan Beşiktaş'ta ilk neşter, Cenk Tosun'un gidişi sonrası sıkıntı yaşanan forvet mevkiine vurulacak. Siyah-beyazlılar, 2.5 milyon Euro'ya alınan Alvaro Negredo (yılda 4.3 milyon Euro alıyor) ile bonservisine 4 milyon Euro ödenen Vagner Love'ı (sezon başı 2 milyon Euro) gözden çıkardı. Beklentileri karşılayamayan iki golcü sezon sonunda taliplileri çıkarsa satılacak.

Aksi halde başka kulüplere kiralanmaları gündeme gelecek. Bu oyuncuların gönderilmesinin ardından, sezon sonunda Göztepe ile 6 aylık sözleşmesi bitecek olan Demba Ba, transfer edilecek. Daha önce Beşiktaş'ta çok başarılı bir dönem geçirmesi ve bonservisinin elinde olması, Demba Ba'yı siyah-beyazlılar için cazip hale getiriyor. (SABAH)

Demirtaş için flaş öneri: 8 Temmuz'a kadar... Demirtaş için flaş öneri: 8 Temmuz'a kadar...
Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlarGezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar
Reuters'tan 'TAMAM' yorumu: Kürtler ile Türkleri birleştirdiReuters'tan 'TAMAM' yorumu: Kürtler ile Türkleri birleştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Göztepe demba ba

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Yasak aşk skandalı! Ben hep yanlış ilişkiler yaşadım...

Fenerbahçe'den Oğuzhan Özyakup bombası

Fenerbahçe'den Oğuzhan Özyakup bombası

Galatasaray'ın transfer listesindeki ilk isim Trezeguet

Galatasaray'ın transfer listesindeki ilk isim Trezeguet

Raul Meireles Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Raul Meireles Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Sosyal medyada büyük ilgi görüyor

Sosyal medyada büyük ilgi görüyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beşiktaş 6,5 milyon dolar ödemekten kurtuldu

Beşiktaş 6,5 milyon dolar ödemekten kurtuldu

Beşiktaş'ta Demba Ba sesleri

Beşiktaş'ta Demba Ba sesleri

Jeremain Lens'e sürpriz talip

Jeremain Lens'e sürpriz talip

Beşiktaş'ta ayrılık! Atiba veda ediyor

Beşiktaş'ta ayrılık! Atiba veda ediyor

Fenerbahçe'den Oğuzhan Özyakup bombası

Fenerbahçe'den Oğuzhan Özyakup bombası

Avrupa basını Ricardo Quaresma'yı konuşuyor!

Avrupa basını Ricardo Quaresma'yı konuşuyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.