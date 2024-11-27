Beşiktaş'ta deprem! Gece yarısı kovulmuşlardı, bir istifa daha geldi... Asbaşkan Onur Göçmez de istifa etti

Süper Lig'de 12 hafta geride kalırken bu maçlarda 6 galibiyet 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Beşiktaş, topladığı 21 puanla 6. sırada kalırken, milli ara dönüşü oynanan ilk mücadelede Göztepe karşısında alınan 4-2'lik mağlubiyet bardağı taşıran son damla oldu.

Beşiktaş, resmi internet sitesinden dün gece saatlerinde yapılan açıklamada futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Beşiktaş'ın açıklamasında iki isme de emekleri için teşekkür edildi.

HABERİ BİLE YOKMUŞ

Edinilen bilgiye göre, Samet Aybaba'nın da yaşanan bu ayrılık sürecinden haberinin olmadığı, hatta takımdan gönderilme haberini WhatsApp üzerinden aldığı öğrenildi. Aybaba'nın bu duruma çok kızgın olduğu da gelen bilgiler arasında.

YÖNETİM KARIŞTI

Mali yönden de oldukça zor günler geçiren Siyah-Beyazlılar'da futbolculara 30 gündür ödeme yapılamadığı hatta ocak ayına kadar UEFA'ya 30 milyon Euro'luk 'ödendi' belgesinin ibrazının yapılması gerektiği ancak kulüp kasasının tamemen boş olduğu öğrenildi. Öte yandan Hasan Arat'ın da aday olmamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Siyah-beyazlılardan gece yarısı yapılan açıklama şu şekilde:

"Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel'a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz

Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

BİR AYRILIK DAHA GELDİ

Siyah-Beyazlılar'da Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel’a katkıları için dün gece teşekkür edilirken, Asbaşkan Onur Göçmez bu sabah istifa etti. Göçmez aldığı bu kararı ve istifa dilekçesini yazılı olarak Kulübe gönderdi.