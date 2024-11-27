SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ta deprem! Gece yarısı kovulmuşlardı, bir istifa daha geldi... Asbaşkan Onur Göçmez de istifa etti

Beşiktaş'ta deprem! Gece yarısı kovulmuşlardı, bir istifa daha geldi... Asbaşkan Onur Göçmez de istifa etti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.11.2024 09:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta gece yarısı yaşanan ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. Siyah-Beyazlılar'da Göztepe mücadelesinde alınan mağlubiyet bardağı taşıran son damla olurken, Samet Aybaba ve Brad Friedel'in kovulmasının ardından, Asbaşkan Onur Göçmez de istifa etti. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta deprem! Gece yarısı kovulmuşlardı, bir istifa daha geldi... Asbaşkan Onur Göçmez de istifa etti

Süper Lig'de 12 hafta geride kalırken bu maçlarda 6 galibiyet 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Beşiktaş, topladığı 21 puanla 6. sırada kalırken, milli ara dönüşü oynanan ilk mücadelede Göztepe karşısında alınan 4-2'lik mağlubiyet bardağı taşıran son damla oldu.

Beşiktaş, resmi internet sitesinden dün gece saatlerinde yapılan açıklamada futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Beşiktaş'ın açıklamasında iki isme de emekleri için teşekkür edildi.

HABERİ BİLE YOKMUŞ

samet-aybaba-1

Edinilen bilgiye göre, Samet Aybaba'nın da yaşanan bu ayrılık sürecinden haberinin olmadığı, hatta takımdan gönderilme haberini WhatsApp üzerinden aldığı öğrenildi. Aybaba'nın bu duruma çok kızgın olduğu da gelen bilgiler arasında.

YÖNETİM KARIŞTI

673f6554333c3c2b43f814d9

Mali yönden de oldukça zor günler geçiren Siyah-Beyazlılar'da futbolculara 30 gündür ödeme yapılamadığı hatta ocak ayına kadar UEFA'ya 30 milyon Euro'luk 'ödendi' belgesinin ibrazının yapılması gerektiği ancak kulüp kasasının tamemen boş olduğu öğrenildi. Öte yandan Hasan Arat'ın da aday olmamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Siyah-beyazlılardan gece yarısı yapılan açıklama şu şekilde:

01

"Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel'a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz

Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

BİR AYRILIK DAHA GELDİ

BJK

Siyah-Beyazlılar'da Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel’a katkıları için dün gece teşekkür edilirken, Asbaşkan Onur Göçmez bu sabah istifa etti. Göçmez aldığı bu kararı ve istifa dilekçesini yazılı olarak Kulübe gönderdi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
istifa ayrılık beşiktaş
En Çok Okunan Haberler
Kriz büyüyor! Kapılarına ‘50 - 100 dolar almıyoruz’ yazısı astılar

Kriz büyüyor! Kapılarına ‘50 - 100 dolar almıyoruz’ yazısı astılar

Eski Milletvekili Emekli Tümgeneral Kamil Erdal Sipahi intihara teşebbüs etti! Hayati tehlikesi var

Eski Milletvekili Emekli Tümgeneral Kamil Erdal Sipahi intihara teşebbüs etti! Hayati tehlikesi var

F.Bahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden elemişti! Icardi'nin yerine o geliyor...

F.Bahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden elemişti! Icardi'nin yerine o geliyor...

Yüzü yara bere içinde! Guardiola'nın son halini görenler inanamadı

Yüzü yara bere içinde! Guardiola'nın son halini görenler inanamadı

Premier Lig'in yıldızıydı, inşaat işçisi oldu!

Premier Lig'in yıldızıydı, inşaat işçisi oldu!

Barcelona golü Lewandowski ile buldu... Şampiyonlar Ligi tarihi değişti!

Barcelona golü Lewandowski ile buldu... Şampiyonlar Ligi tarihi değişti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.