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Beşiktaş'ta Dinamo Kiev karşısında 2 kritik eksik!

30.08.2023 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş ile Dinamo Kiev karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş, perşembe günü Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek. Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan Joao Pinheiro yönetecek.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanan ilk maçı Vincent Aboubakar, Omar Colley ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un golleriyle 3-2 kazanarak İstanbul'a avantajlı dönen siyah-beyazlı ekip yarınki mücadeleyi kazanması ya da berabere bitirmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalacak ve Avrupa'nın kulüpler bazında üçüncü organizasyonunda ilk kez mücadele etmeye hak kazanacak.

GHEZZAL VE SEMİH YOK

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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Semih Kılıçsoy oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.

Play-off turunda isimleri UEFA listesine verilmeyen iki futbolcu Bükreş'te oynanan ilk karşılaşmada da forma giyememişti.

BU SEZON AVRUPA'DA YENİLGİSİZ

Siyah-beyazlı ekip bu sezon Avrupa'da oynadığı 5 maçı da kazandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2. ön eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla eleyen Beşiktaş, bir sonraki aşamada Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı.

Siyah-beyazlı ekip, Dinamo Kiev'i de ilk maçta uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 yendi.

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