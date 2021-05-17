Beşiktaş'ta Domagoj Vida ile sözleşme görüşmesi

Göztepe deplasmanından 2-1'lik zaferle dönen Kara Kartal, Süper Lig'deki 16. şampiyonluğuna imza atmıştı. Kartal'ın önünde bir kupa daha var. Salı günü yine İzmir'de Türkiye Kupası finali oynanacak. Siyah-Beyazlılar, Antalyaspor'u da mağlup ederek sezonu çifte kupayla kapatmanın hesaplarını yapıyor. Bir yandan da yeni mukavele için çalışmalar sürüyor. Siyah Beyazlı Kulüpte listenin zirvesinde ise iki isim bulunuyor: Teknik Direktör Sergen Yalçın ve Hırvat stoper Domagoj Vida...

İNDİRİME GİTMESİ ŞART

Kartal'la mukavelesi 2022'de bitecek olan 32 yaşındaki Hırvat stoper Vida, "Türkiye Kupası finalinden sonra Başkan'la görüşeceğim" dedi.

Senelik 3.2 milyon euro kazanan tecrübeli futbolcunun da maaşında indirime gitmesi halinde mukavelesi uzatılacak. Burada da büyük bir pürüz çıkması beklenmiyor. Ancak taraflar parada anlaşamazsa bu kez Vida'nın satışı gerçekleşecek. Çünkü takımda kalması halinde önümüzdeki sezon bedelsiz ayrılma hakkı olacak.

