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Beşiktaş'ta Domagoj Vida tüm planları bozdu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.11.2018 09:57 | Son Güncelleme

Transfer bütçesini Vida’nın satışına bağlayan Beşiktaş yönetimi, Arsenal’in 12 milyonluk teklifine ‘Ospina’yı da isteriz’ yanıtı verdi. Ada ekibi masadan kalkınca, transfer planları altüst oldu.

Beşiktaş'ta Domagoj Vida tüm planları bozdu

Beşiktaş'ın yaşadığı sıkıntının nedeninin sezon başında yapılması planlanan transferlerin zamanında gerçekleşmemesi olduğu dile getiriliyor. Sezon başında yaşanan ilginç bir gelişmenin Siyah-Beyazlı yönetiminin tüm transfer planlarını altüst ettiği ortaya çıktı. Fikret Orman önderliğindeki Beşiktaşlı idareciler, sezon başında Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda Hırvatistan forması altında harika bir performans sergileyen Vida’yı satarak transfer bütçesini oluşturma kararı almıştı.

ELİNİ KOLUNU BAĞLADI

Birçok takımın radarında olan Vida için en ciddi teklif Arsenal’den geldi. Ada temsilcisi, Hırvat stoper için Siyah-Beyazlı ekibe 12 milyon euroluk bir teklif yaptı. O dönemde kaleci arayışı içinde olan Beşiktaş, Arsenal’in bu teklifine ‘12 milyon ile birlikte Ospina’yı isteriz’ yanıtını verdi. İngilizler bu yanıt sonrası masadan kalktı. Diğer taliplerin teklifleri Arsenal’in teklifinin yanına bile yaklaşmayınca yapılacak transferler konusunda gecikmeler yaşandı. Yaşanan bu aksilikler Teknik Direktör Şenol Güneş’in sezon başında elinin kolunun bağlanmasına neden oldu.

Q7 DE AYRILMAK İSTEMEDİ

Beşiktaş’ın yıldızı Quaresma için de geçtiğimiz sezonun devre arasında Amerika’dan 5 milyon euroluk bir teklif geldiği öğrenildi. Tecrübeli ismin Beşiktaş’tan ayrılmak istemediğini Siyah-Beyazlı yönetimle paylaşması bu transferin gerçekleşmesinde engel oldu. (AKŞAM)

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Takım
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
SAYIN ORMAN VİDA 12 MİLYON ETMEZ.ORTASINI BULUP KALECİ OSPİNAYI MUTLAKA ALINIZ.
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