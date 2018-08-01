Beşiktaş'ta Domagoj Vida'ya Lyon da talip oldu

Beşiktaş'ın geçen sezonun ara transfer döneminde kadrosuna bedelsiz olarak kattığı Domagoj Vida, Beşiktaş’taki başarılı performansının ardından şovuna Dünya Kupası’nda da devam etmişti. Vida, Hırvatistan Milli Takımı formasıyla 6 karşılaşmaya çıkıp 1 gollük performans sergileyerek turnuva ikincisi olan takımda yer almıştı. Vida’ya, West Ham United ve Monaco’nun ardından bir talip daha çıktı. Lyon’un, Kartal’ın savunmacısının peşinde olduğu öğrenildi.

Daha önce Marcelo’yu aldılar

Fransız basınında çıkan haberlere göre 29 yaşındaki stoper için Beşiktaş Yönetimi’yle görüşme kararı alan Lyon Kulübü’nün, deneyimli isim için bu hafta içerisinde resmi girişimlere başlayacağı kaydedildi. Siyah- Beyazlılar’dan ilk olarak belirlediği bonservis bedeliyle ilgili olarak bilgi alacak olan Lyon’un, sonrasında teklifini sunacağı kaydedildi. Lyon, önceki sezon sonunda Beşiktaş’tan Marcelo’yu almıştı. (FANATİK)

