Beşiktaş'ta Douglas ve Lens'e yasak üstüne yasak

Beşiktaş yönetimi, kamp kadrosuna alınmayan Jeremain Lens ve Douglas için katı kurallar getirdi.

Sergen Yalçın, Karagümrük'ten dönen Lens'in yanı sıra Beşiktaş'la sadece 7 resmi maça çıkan Douglas'ı kamp kadrosuna almadı. FIFA kuralları gereği iki oyuncu A Takım'la aynı tesiste idman yapmak zorunda...

Ancak yönetim bu oyuncular için katı kurallar getirdi. İdmana geç gelmeleri halinde noter tespiti yaptırılacak. Yemek için altyapı binasındaki restoranı kullanacaklar. Arabalarını A Takım oyuncularının otoparkına park edemeyecekler.

