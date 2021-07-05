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Beşiktaş'ta Douglas ve Lens'e yasak üstüne yasak

05.07.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Kulübü, kadro dışı bırakılan Jeremain Lens ve Douglas için katı kuralları yürürlüğe soktu.

Beşiktaş'ta Douglas ve Lens'e yasak üstüne yasak

Beşiktaş yönetimi, kamp kadrosuna alınmayan Jeremain Lens ve Douglas için katı kurallar getirdi.

Sergen Yalçın, Karagümrük'ten dönen Lens'in yanı sıra Beşiktaş'la sadece 7 resmi maça çıkan Douglas'ı kamp kadrosuna almadı. FIFA kuralları gereği iki oyuncu A Takım'la aynı tesiste idman yapmak zorunda...

Ancak yönetim bu oyuncular için katı kurallar getirdi. İdmana geç gelmeleri halinde noter tespiti yaptırılacak. Yemek için altyapı binasındaki restoranı kullanacaklar. Arabalarını A Takım oyuncularının otoparkına park edemeyecekler.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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