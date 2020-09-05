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Beşiktaş'ta Enzo Roco ikilemi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.09.2020 11:21 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta takımdan gönderilmesi için görüşmeler yapılan ancak sonuçlanmayan Enzo Roco, Antalyaspor maçındaki performansıyla kafaları karıştırdı. Roco'yla ilgili son karar Sergen Yalçın'ın.

Beşiktaş'ta Enzo Roco ikilemi

Beşiktaş'ta takımdan gönderilmesi için geçtiğimiz hafta görüşülen ancak bu görüşmeler sonuçlanmadığı için kadroda kalan Enzo Roco, Antalyaspor maçındaki performansıyla kafaları karıştırdı.

Takıma uyumu ve hazır görüntüsüyle dikkat çeken Roco, yerinde müdahalelerinin yanı sıra oyun kurma konusundaki başarılı performansıyla siyah-beyazlıların sahadaki en iyi isimlerinden oldu.

Bu futbolcunun form durumu sonrasında, stopere takviye yapmak için görüşme halinde olan yönetim, Teknik Direktör Sergen Yalçın'a danışarak bu oyuncuyla ilgili kararını verecek.

Transferin 4 Ekim'de bitecek olması nedeniyle bu konuda bekleme kararı alan yönetim, Sergen Yalçın'ın raporunu bekleyecek. Roco'ya ilk haftalarda şans vermek isteyen Yalçın, oyuncunun performansı doğrultusunda kararını verecek.

(İHA)

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