Beşiktaş'ta erken ayrılık! Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımı'nın başına geçiyor

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Şenol Güneş geçen akşam bir araya geldi… Bu görüşme Yıldırım Demirören’e yakın bir ismin yaptığı “Şenol Güneş 2 yıldır TFF ile milli takım için flört ediyor” açıklamasının hemen sonrasında yapıldı. Güneş’in devre arasında kampında söylediği, ''Bundan sonra milli takıma giderim'' sözü ise tecrübeli teknik adamla yolların sezon bimeden ayrılacağı iddiasını gündeme getirdi.

ORMAN’IN GÜNEŞ’E MİLLİ TAKIM İZNİ VERMESİNİN NEDENİ

Bu arada Orman’ın Güneş’e milli takım izni verdiği, erken ayrılması durumunda takımı Guti’ye teslim edeceği iddiaları yeniden alevlendi. Bu iddiaların sahiplerinin açıklaması ise şu şekilde:

Yönetim içinde Güneş’e şiddetli bir muhalefet var. Bu muhaliflerin en büyük özelliği Orman’ın Mayıs’ta devam etmek istediği, ellerini ceplerine atan isimler olması. Başkan bu isimleri kaybetmek yerine Güneş’i milli takıma göndererek, her tarafı memnun etmeye çalışıyor… (FOTOSPOR)



