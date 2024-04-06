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Beşiktaş'ta Fernando Santos depremi! Son maçı ve tazminatı belli oldu bile...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.04.2024 07:40
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Beşiktaş'ta alınan peş peşe kötü sonuçların ardından başkan Hasan Arat dün tesislere giderek sert bir konuşma yaptı. Hem oyuncularla hem de Fernando Santos ile görüşen Hasan Arat'ın bir hayli sinirli olduğu gözlendi. Santos'a ültimatom veren Arat, Ankaragücü ile oynanacak Türkiye Kupası maçında alınacak herhangi bir kötü sonucun ardından yolların ayrılacağını kendisine bildirdi.

Beşiktaş'ta Fernando Santos depremi! Son maçı ve tazminatı belli oldu bile...

Beşiktaş'a hoca dayanmıyor. Hasan Arat'ın başkan seçilmesinin ardından görevin başına getirilen Santos ile de yollar ayrılıyor. Aldığı peş peşe kötü sonuçların ardından Beşiktaş'ı daha kötü duruma getiren Fernando Santos'un son şansı Türkiye Kupası...

ANKARAGÜCÜ MAÇI KRİTİK

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Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ile oynanacak maçta kötü bir sonuç alınması durumunda Fernando Santos ile kesin olarak yollar ayrılacak. Sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe'yi takımın başına getirmeyi düşünen Beşiktaş yönetimi şimdiden hazırlıklara başladı.

TAZMİNAT ÖDENECEK

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Fernando Santos ile yapılan anlaşma gereği 500 bin euro tazminat ödenecek. Alacaklarını da alıp gitmek isteyen Fernando Santos ile sancılı bir şekilde yollar ayrılacak.

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