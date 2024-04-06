Beşiktaş'ta Fernando Santos depremi! Son maçı ve tazminatı belli oldu bile...

Beşiktaş'a hoca dayanmıyor. Hasan Arat'ın başkan seçilmesinin ardından görevin başına getirilen Santos ile de yollar ayrılıyor. Aldığı peş peşe kötü sonuçların ardından Beşiktaş'ı daha kötü duruma getiren Fernando Santos'un son şansı Türkiye Kupası...

ANKARAGÜCÜ MAÇI KRİTİK

Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ile oynanacak maçta kötü bir sonuç alınması durumunda Fernando Santos ile kesin olarak yollar ayrılacak. Sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe'yi takımın başına getirmeyi düşünen Beşiktaş yönetimi şimdiden hazırlıklara başladı.

TAZMİNAT ÖDENECEK

Fernando Santos ile yapılan anlaşma gereği 500 bin euro tazminat ödenecek. Alacaklarını da alıp gitmek isteyen Fernando Santos ile sancılı bir şekilde yollar ayrılacak.





