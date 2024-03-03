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Beşiktaş'ta Fernando Santos penaltı pozisyonuna isyan etti!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.03.2024 21:35
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Beşiktaş’ın başında ilk derbisine çıkan Teknik Direktör Fernando Santos, Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından konuşan Fernando Santos, Cenk Tosun'un pozisyonunun penaltı olduğunu ifade etti.

Beşiktaş'ta Fernando Santos penaltı pozisyonuna isyan etti!

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Galatasaray’a 1-0 yenildi. Bu müsabakayla ilk derbisine çıkan siyah-beyazlıların Portekizli teknik direktörü Fernando Santos, galibiyetle tanışamadı. Süper Lig’in 20. haftasındaki Fatih Karagümrük mücadelesiyle takımın başına geçen Santos, ligde çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 9 gol atan siyah-beyazlılar, ağlarında 6 gol gördü.

FERNANDO SANTOS: "3. KEZ BEŞİKTAŞ'IN PENALTISI VERİLMEDİ"

"3. kez Beşiktaş'ın penaltısı verilmiyor. Bugün Cenk'in yine bir penaltı pozisyonu var. Aynı zamanda Colley'in kırmızı kartı çok şüpheli. Cenk'in penaltısı daha netti ama VAR çağırmadı. Colley için VAR hakemi izlemeye çağırdı. Cenk'in pozisyonu kesinlikle penaltı. Aynı zamanda adana Demirspor ve Sivasspor maçında da verilmemişti. Omar'ın pozisyonuna VAR'ın müdahalesi çok şüpheli. Bu konularda bahane üretmeyi sevmiyorum ama hakkımızın yenmesini istemiyorum."

Santos sözlerinin devamında; "Beşiktaş bugünkü gibi oynamaya devam ettiği sürece takım olarak daha iyiye gideceğiz." dedi.

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