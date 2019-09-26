Beşiktaş'ta Fikret Orman'a ikna turları

İstifa kararının hemen ardından divan başkanı Tevfik Yamantürk ile buluşan ve detayları konuşan Fikret Orman, daha sonra yönetim ile görüşmeler yaptı. Başta 2'nci başkan Serdal Adalı olmak üzere yönetimdeki kurmayları, Orman'ın evini 2 gün önce ziyaret ederek başkandan kararını değiştirmesini isterken, dün de Abdullah Avcı'nın yardımcılarından olan Gökhan Keskin ve yöneticiler ziyaret etti. Uzun süren tüm ikna çabalarına rağmen Fikret Orman'ın kararından geri adım atmayacağı ifade edildi.

YÖNETİM KURULU TOPLANIYOR

Fikret Orman, bugün yönetim kurulunu olağanüstü topluyor. Statta saat 11.00'de gerçekleştirecek toplantıda bundan sonra izlenecek yol haritası belirlenecek. Tüm yöneticilerin tam kadro katılacağı toplantıda Fikret Orman, aldığı kararı açıklayacak ve seçim sürecini izleyecek yönetimi belirleyecek. Bugün toplantından iki karardan birinin çıkması bekleniyor. Ya Fikret Orman tek başına ya da yönetim ile birlikte istifa edecek. Bu durumda iki ayrı tablo ortaya çıkıcak.

TOPLU İSTİFA OLMASI HALİNDE...