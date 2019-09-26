SPOR

Beşiktaş'ta Fikret Orman'a ikna turları

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.09.2019 10:46 | Son Güncelleme

Beşiktaş'taki 7,5 yıllık görevinden ayrılacağını açıklayan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, Arnavutköy'deki evi dün gece de ziyaretçi akınına uğradı.

Beşiktaş'ta Fikret Orman'a ikna turları

İstifa kararının hemen ardından divan başkanı Tevfik Yamantürk ile buluşan ve detayları konuşan Fikret Orman, daha sonra yönetim ile görüşmeler yaptı. Başta 2'nci başkan Serdal Adalı olmak üzere yönetimdeki kurmayları, Orman'ın evini 2 gün önce ziyaret ederek başkandan kararını değiştirmesini isterken, dün de Abdullah Avcı'nın yardımcılarından olan Gökhan Keskin ve yöneticiler ziyaret etti. Uzun süren tüm ikna çabalarına rağmen Fikret Orman'ın kararından geri adım atmayacağı ifade edildi.

YÖNETİM KURULU TOPLANIYOR

Fikret Orman, bugün yönetim kurulunu olağanüstü topluyor. Statta saat 11.00'de gerçekleştirecek toplantıda bundan sonra izlenecek yol haritası belirlenecek. Tüm yöneticilerin tam kadro katılacağı toplantıda Fikret Orman, aldığı kararı açıklayacak ve seçim sürecini izleyecek yönetimi belirleyecek. Bugün toplantından iki karardan birinin çıkması bekleniyor. Ya Fikret Orman tek başına ya da yönetim ile birlikte istifa edecek. Bu durumda iki ayrı tablo ortaya çıkıcak.

TOPLU İSTİFA OLMASI HALİNDE...

Beşiktaş'ın tüzüğünün 36'ncı maddesinin (c) fıkrasına göre sadece kulüp başkanı görevi bırakırsa, olağan seçime 6 aydan fazla süre olduğu için 2'nci başkan başkanlığında 30 gün içinde olağanüstü seçimli genel kurula gidilecek. Bu durumda başkanlık koltuğuna mevcut 2'nci başkan Serdal Adalı oturacak. Ancak bugün tüm yönetim kurulu istifa eder ve yedekler üyeler ile birlikte de çoğunluk sağlanamazsa bu durumda tüzüğün (d) fıkrasına göre başkanlık koltuğuna divan başkanı Tevfik Yamantürk oturacak ve siyah-beyazlı kulübü seçime divan yönetimi götürecek. Her iki ihtimalde de süreci yürütecek isim, kulübü 30 gün içinde seçime götürecek. (DHA)

Samsun'da korkunç olay! Liseli genç 9'uncu kattan yere çakıldı! Samsun'da korkunç olay! Liseli genç 9'uncu kattan yere çakıldı!
Müthiş itiraf! 'Beşiktaş'la anlaşmıştım ama...'Müthiş itiraf! 'Beşiktaş'la anlaşmıştım ama...'
Beşiktaş yönetiminden Fikret Orman kararı!Beşiktaş yönetiminden Fikret Orman kararı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig fikret orman

En Çok Okunan Haberler

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti!

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

İşte Süper Lig'de VAR'sız puan durumu!

İşte Süper Lig'de VAR'sız puan durumu!

Müthiş itiraf! 'Beşiktaş'la anlaşmıştım ama...'

Müthiş itiraf! 'Beşiktaş'la anlaşmıştım ama...'

Volkan Şen abarttı! Skandal tehdit

Volkan Şen abarttı! Skandal tehdit

Ümit Özat sürprizi! Avrupa'dan talip

Ümit Özat sürprizi! Avrupa'dan talip

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta Fikret Orman'a ikna turları

Beşiktaş'ta Fikret Orman'a ikna turları

Vitor Hugo: Beşiktaş'la anlaşmıştım, Türkçe de öğreniyordum ama...

Müthiş itiraf! 'Beşiktaş'la anlaşmıştım ama...'

Beşiktaş yönetiminden Fikret Orman kararı!

Beşiktaş yönetiminden Fikret Orman kararı!

Fikret Orman'dan Abdullah Avcı kararı

Fikret Orman'dan Abdullah Avcı kararı

Beşiktaş taraftarından 'Sergen Yalçın' harekatı

Beşiktaş taraftarından 'Sergen Yalçın' harekatı

Fikret Orman başkanlık döneminde neler yaptı?

Orman başkanlık döneminde neler yaptı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.