Beşiktaş'ta Fikret Orman, ibra edilmedi

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu bugün yapıldı. Beşiktaş'ta eski başkan Fikret Orman, Genel Kurul'da ibra edilmedi. Fikret Orman'a 01.06.2018 - 31.05.2019 hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerden dolayı oy çokluğu ile ibra kararı çıkmadı.
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