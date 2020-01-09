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  4. Beşiktaş'ta Fikret Orman, ibra edilmedi

Beşiktaş'ta Fikret Orman, ibra edilmedi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.01.2020 12:38 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, 1 Haziran 2018 ila 31 Mayıs 2019 tarihleri arasındaki hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerden dolayı oy çokluğu ile ibra edilmedi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu bugün yapıldı. Beşiktaş'ta eski başkan Fikret Orman, Genel Kurul'da ibra edilmedi. Fikret Orman'a 01.06.2018 - 31.05.2019 hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerden dolayı oy çokluğu ile ibra kararı çıkmadı.

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Anahtar Kelimeler:
fikret orman Beşiktaş Spor Toto Süper Lig

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