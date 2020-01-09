Beşiktaş'ta Fikret Orman, ibra edilmedi

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu bugün yapıldı. Beşiktaş'ta eski başkan Fikret Orman, Genel Kurul'da ibra edilmedi. Fikret Orman'a 01.06.2018 - 31.05.2019 hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerden dolayı oy çokluğu ile ibra kararı çıkmadı.

