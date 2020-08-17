Beşiktaş'ta forvet adayı Danny Welbeck

Burak Yılmaz'ın Lille'e transferinin ardından forvet arayışlarına başlayan ve birçok adayı değerlendiren Beşiktaş'a İngiliz golcü Danny Welbeck önerildi.
TRT Spor'un haberine göre, Watford'da uzun süreli sakatlığını atlatan ve transfer listesine koyulan İngiliz yıldız Welbeck, menajeri tarafından Beşiktaş'a da önerildi. 29 yaşındaki oyuncu için kulübünün teklifleri beklediği ve kiralama konusuna sıcak bakılması durumunda siyah-beyazlıların da devreye gireceği kaydedildi.
Ligin ilk yarısında kadroya giremeyen Welbeck, salgın sonrası ise süre bulmaya başladı. Son 4 maçın 3'ünde ilk 11'de yer alan İngiliz santrfor, bu sezon toplamda 19 kez forma giydi. 29 yaşındaki futbolcu 2 kez fileleri sarsabildi. Sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabilen Welbeck, hızı ve çabukluğuyla rakip savunmaların korkulu rüyası oluyor.
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