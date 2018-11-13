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Beşiktaş'ta forvet hattına operasyon! 3 isim yolcu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.11.2018 10:00 | Son Güncelleme

Beşiktaş yönetimi, devre arasında forvet hattına transfer yapmak için kolları sıvadı. Mevcut golcüler Cyle Larin, Mustafa Pektemek ve Vagner Love ise gönderilecekler listesine eklendi.

Beşiktaş'ta forvet hattına operasyon! 3 isim yolcu

Beşiktaş yönetimi, bu sezon istikrar konusunda sorun yaşadığı forvet hattı için Ocak ayında bir operasyon planlıyor.

Son 8 resmi maçında 1 galibiyet alabilen Beşiktaş'ta kötü gidişatın faturaları kesilmeye başladı. Siyah beyazlı yönetim, istikrar konusunda bir türlü dikiş tutturulamayan forvet hattı için Ocak ayında operasyon planlıyor.

Beşiktaş yönetimi, zaman zaman süre alan ancak bir türlü istikrarı yakalayamayan Cyle Larin, Mustafa Pektemek ve Vagner Love’ı gönderilecekler listesine ekledi. Siyah beyazlılar, Kanadalı Cyle Larin için Süper Lig'den gelebilecek kiralama önerilerine de sıcak bakıyor. (Fanatik)


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Beşiktaş Cyle Larin mustafa pektemek vagner love

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