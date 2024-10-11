Beşiktaş'ta Gabriel Paulista'nın durumu belli oldu! Gaziantep Fk maçında sakatlanmıştı...

Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 8.haftasında deplasmanda Gaziantep Fk ile karşı karşıya geldiği maçta sakatlanarak oyundan çıkan Gabriel Paulista'nın durumu belli oldu. İşte detaylar...
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maça ilk 11'de başlayan Gabriel Paulista sakatlanarak oyuna devam edemeyerek yerini Emirhan Topçu'ya bırakmıştı. Brezilyalı stoperin yapılan kontrollerinde sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiği açıklanmıştı.
Paulista'nın, 28 Ekim'deki Galatasaray derbisinde ise sahada olması bekleniyor.