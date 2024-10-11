SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ta Gabriel Paulista'nın durumu belli oldu! Gaziantep Fk maçında sakatlanmıştı...

Beşiktaş'ta Gabriel Paulista'nın durumu belli oldu! Gaziantep Fk maçında sakatlanmıştı...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
11.10.2024 17:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 8.haftasında deplasmanda Gaziantep Fk ile karşı karşıya geldiği maçta sakatlanarak oyundan çıkan Gabriel Paulista'nın durumu belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta Gabriel Paulista'nın durumu belli oldu! Gaziantep Fk maçında sakatlanmıştı...
Gabriel Paulista

Gabriel Paulista

BRE Brezilya
Yaş: 34 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 8.haftasında deplasmanda Gaziantep Fk ile karşı karşıya geldiği maçta sakatlanarak oyundan çıkan Gabriel Paulista'nın durumu belli oldu. İşte detaylar...

GAZİANTEP MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

87c3d2a100154d0cbb6b5c2fdf08684b

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maça ilk 11'de başlayan Gabriel Paulista sakatlanarak oyuna devam edemeyerek yerini Emirhan Topçu'ya bırakmıştı. Brezilyalı stoperin yapılan kontrollerinde sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiği açıklanmıştı.

DERBİDE SAHADA OLMASI BEKLENİYOR

pau

Paulista'nın, 28 Ekim'deki Galatasaray derbisinde ise sahada olması bekleniyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Daha neler göreceğiz! Çaydan bile çıktı

Daha neler göreceğiz! Çaydan bile çıktı

AK Parti'den yeni vergi paketi! A’dan Z’ye hepsine geliyor

AK Parti'den yeni vergi paketi! A’dan Z’ye hepsine geliyor

Manchester United'da krizin adı Altay Bayındır!

Manchester United'da krizin adı Altay Bayındır!

Fenerbahçe'ye kötü haber!

Fenerbahçe'ye kötü haber!

''38 yaşında olmasına rağmen''

''38 yaşında olmasına rağmen''

Eski İtalyan futbolcu şimdi de Ronaldo'nun mesajlarını ifşa etti!

Eski İtalyan futbolcu şimdi de Ronaldo'nun mesajlarını ifşa etti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.