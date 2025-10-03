SPOR

Beşiktaş'ta Galatasaray maçı öncesi Tammy Abraham gelişmesi! Sakatlığının ardından derbide oynayabilecek mi?

Süper Lig devi Beşiktaş’ta hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisi hazırlıkları devam ederken, yıldız oyuncu Tammy Abraham’ın sakatlığı ile ilgili son durum belli oldu.

Burak Kavuncu
Tammy Abraham

Tammy Abraham

İNG İngiltere
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Süper Lig’in 8.haftasında Beşiktaş ile Galatasaray dev derbide karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılarda derbi hazırlıkları tam gaz devam ederken, son Kocaelispor karşılaşmasında omzu çıkan Tammy Abraham’ın durumu belli oldu.

ANTRENMAN TAMAMLANDI!

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan paylaşımda teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen antrenmanın yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdüğü belirtildi.

TAMMY ABRAHAM’IN DURUMU BELLİ OLDU

Siyah beyazlı ekipte dev derbi öncesi Kocaelispor maçında omzu çıkan ve sahadan çıkmak zorunda kalan Tammy Abraham’dan iyi haber geldi. Yıldız futbolcu Tammy Abraham, Galatasaray derbisi öncesindeki son antrenmanda yer aldı. TRT Spor’un haberine göre 28 yaşındaki futbolcunun durumu maç saatinde belli olacak.

Anahtar Kelimeler:
