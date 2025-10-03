Beşiktaş'ta Galatasaray maçı öncesi Tammy Abraham gelişmesi! Sakatlığının ardından derbide oynayabilecek mi?

Süper Lig’in 8.haftasında Beşiktaş ile Galatasaray dev derbide karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılarda derbi hazırlıkları tam gaz devam ederken, son Kocaelispor karşılaşmasında omzu çıkan Tammy Abraham’ın durumu belli oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan paylaşımda teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen antrenmanın yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdüğü belirtildi.
Siyah beyazlı ekipte dev derbi öncesi Kocaelispor maçında omzu çıkan ve sahadan çıkmak zorunda kalan Tammy Abraham’dan iyi haber geldi. Yıldız futbolcu Tammy Abraham, Galatasaray derbisi öncesindeki son antrenmanda yer aldı. TRT Spor’un haberine göre 28 yaşındaki futbolcunun durumu maç saatinde belli olacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum