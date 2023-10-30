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Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçı sonrası itiraf: "Bugünkü ilk 11'i kurmak zordu!"

30.10.2023 23:14 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas, sakat, cezalı ve hastalıklardan dolayı bugün Gaziantep FK karşısında sahaya sürecekleri 11’i kurmakta zorlandıklarını söyledi.

Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçı sonrası itiraf: "Bugünkü ilk 11'i kurmak zordu!"

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK’yı 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas, “Çok önemli bir galibiyet aldık. Çok mutluyuz bu galibiyetten dolayı. Tüm oyuncuları tebrik ediyorum” diyerek sözlerine başladı.

"İLK 11 KURMAK ZORDU"

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Sakat, cezası ve hasta futbolculardan dolayı bugün kadro kurmakta zorlandıklarını belirten Vukas, “3-4 günde bir maç oynadığınız zaman bu sakatlıklar ve hastalıklar baş gösterebiliyor. Bugün de hasta ve sakat oyuncular vardı. Mert kırmızı kart cezasından dolayı oynayamadı. İlk 11 kurmak da zorlaşabiliyor bu durumdan dolayı ama umuyorum gelecekte daha az sakat ve hasta oyuncumuz olacaktır. Daha rahat kadro kurabileceğiz” ifadelerini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ CEVABI

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Teknik Direktör Şenol Güneş döneminde takımın iyi çalışmadığı için sakatlıklar yaşandığı şeklinde haberlerin çıktığının hatırlatılması üzerine Hari Vukas, “Önceki süreçle ilgili konuşmam doğru değil, bilemem. 3 maçtır buradayım ve Galatasaray’a karşı 1 oyuncu eksik olmamıza rağmen iyi fiziksel performans gösterdik. Bodo maçında da kaybetmemize rağmen iyi fiziksel mücadele gösterdik. Bugün de fiziksel anlamda takım bizi tatmin etti. Gaziantep gibi 5’li oynayan, önde basan rakiplere karşı risk almanız gerekir. İki oyuncularına sürekli uzun top attılar. Bunun için de bir efor gerekiyordu. Bunu iyi yaptık. Takımın çok eksik oyuncusu olduğunu da biliyoruz. Bugünkü fiziksel performansı iyiydi takımın” diye konuştu.
Vukas, Rebic’in ise Teknik Sorumlu Burak Yılmaz’ın kararı gereği forma giymediğini ve gelecekte kendisine ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

"ZAYNUTDINOV'U EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİRİZ"

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Zaynutdinov’un performansını da değerlendiren Hari Vukas, “Bugünkü 11’i kurmak zordu. Gaziantep gibi bir takıma, geride savunma hattı kuran takıma karşı kanatları kullanmak zorundaydık. Bakhtiyar da görevini iyi şekilde ifa etti. Bakhtiyar’ı hem defansif hem ofansif kullanabileceğimizi biliyorum. Umarım ileride Bakhtiyar’ı en iyi şekilde değerlendiririz” cümlelerine yer verdi.

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