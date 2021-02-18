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Beşiktaş'ta Gökhan Töre'ye izin yok

18.02.2021 11:33 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Gökhan Töre'ye izin yok

Beşiktaş'ın 29 yaşındaki yıldızı Gökhan Töre, izin yapmıyor. Sakatlıktan döndükten sonra Gençlerbirliği maçında oyuna sonradan dahil olan Töre, takıma izin verilmesine karşın bireysel olarak antrenman yapıyor.

Yaşadığı sakatlıklar sonrasında bu sezon takıma çok dahil olamayan Gökhan Töre, iyileştikten sonra Gençlerbirliği karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olmuştu.

Ligin kalanında problem yaşamak istemeyen ve kondisyonunu üst seviyeye çıkarmak isteyen 29 yaşındaki futbolcu, izin gününde çalışmalarını sürdürüyor. Gençlerbirliği galibiyeti sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın, futbolculara 3 gün izin verirken, siyah-beyazlılarda tatil yarın sona erecek.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yarın öğlen toplanacak olan Beşiktaşlı futbolcular, 26 Şubat'ta oynanacak olan Denizlispor maçının hazırlıklarına başlayacak.

Takım izinli olmasına karşın Gökhan Töre, izin gününde bireysel antrenmanlarını yapmaya devam ediyor. Sergen Yalçın'ın ligin ikinci yarısında çok şey beklediği isimlerden olan Töre, zirve yarışındaki takımına katkı sağlamak için formunu koruyor.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA


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