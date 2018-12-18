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Guti ve İlhan Mansız için bomba iddia!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 18.12.2018 13:31 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta yardımcı antrenörler Guti ve İlhan Mansız ile yolların ayrılıp, yerine Tamer Tuna'nın getirilmesi gündeme geldi.

Guti ve İlhan Mansız için bomba iddia!

Devre arasında Beşiktaş’ta büyük değişiklikler olacak... Bunlardan birisi Şenol Güneş’in gelmesine de, yanında görev yapmasına da karşı çıktığı Guti’yle yolların ayrılması... Beşiktaş'ta Guti’nin yanı sıra İlhan Mansız’ın da ayrılması gündemde.

Bu arada Güneş’in eski yardımcısı Tamer Tuna’nın geri dönmesine sıcak baktığı futbolcuların da Tuna’yı istediği gelen bilgiler arasında...

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Göztepe ve Sivasspor'da teknik direktörlük görevi yapan Tamer Tuna, şu an bir takım çalıştırmıyor. Sezona Sivasspor'un başında başlayan Tamer Tuna, 12. hafta takımdan ayrılmıştı. (Fotospor)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş guti ilhan mansız Tamer Tuna

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