Beşiktaş'ta Hasan Ali Kaldırım sürprizi

Süper Lig'in 2.haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala'nın sakatlığı yürekleri ağza getirmişti. Bu korkutan sakatlık sonrası sol bek için alternatif isimler üzerine yoğunlaşan Kartal, Haber Global'in haberine göre Başakşehir'de forma giyen 31 yaşındaki Hasan Ali Kaldırım için görüşmelere başladı.
Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ'ın bizzat yürüttüğü görüşmeler olumlu sürerken transfer için son karar teknik direktör Sergen Yalçın'da.
Başakşehir formasıyla bu sezon henüz forma şansı bulamayan Hasan Ali Kaldırım, 2020-21 sezonunda çıktığı 24 maçta 1 asistlik performans sergilemişti.
Tecrübeli sol bekin Başakşehir ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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