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Beşiktaş'ta Hasan Ali Kaldırım sürprizi

25.08.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fabrice N'Sakala'nın beklenmedik sakatlığı sonrası sol bek için alternatif arayışlarına giren Beşiktaş, Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım için turuncu-lacivertli takımla görüşmelere başladı. Siyah-beyazlıların yöneticisi Emre Kocadağ, transfer için İstanbul ekibiyle pazarlık masasında.

Beşiktaş'ta Hasan Ali Kaldırım sürprizi

Süper Lig'in 2.haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala'nın sakatlığı yürekleri ağza getirmişti. Bu korkutan sakatlık sonrası sol bek için alternatif isimler üzerine yoğunlaşan Kartal, Haber Global'in haberine göre Başakşehir'de forma giyen 31 yaşındaki Hasan Ali Kaldırım için görüşmelere başladı.

SON SÖZ SERGEN YALÇIN'DA

Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ'ın bizzat yürüttüğü görüşmeler olumlu sürerken transfer için son karar teknik direktör Sergen Yalçın'da.

GEÇEN SEZON 24 MAÇTA 1 ASİST

Başakşehir formasıyla bu sezon henüz forma şansı bulamayan Hasan Ali Kaldırım, 2020-21 sezonunda çıktığı 24 maçta 1 asistlik performans sergilemişti.

2 YIL DAHA KONTRATI VAR

Tecrübeli sol bekin Başakşehir ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Hasan Ali Kaldırım
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