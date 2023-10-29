Beşiktaş'ta 'hastalık' şoku yaşanıyor! Aboubakar'ın ardından bir yıldız daha Gaziantep FK maçında yok...

Trendyol Süper Lig'in 10. hatasında Gaziantep FK'ya konuk Beşiktaş'ta hastalık problemi yaşanıyor. Siyah - beyazlılar, 27 yaşındaki defans oyuncusu Valentin Rosier’in hastalığından dolayı Gaziantep FK maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

"YÜKSEK ATEŞ VE ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU"

Siyah-beyazlı ekibin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Futbol A takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenman öncesinde sporcumuz Valentin Rosier’in yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmış olup 30 Ekim tarihinde Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında oynayacağımız Gaziantep FK maçı kadrosundan çıkarılmıştır. Valentin Rosier’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

ABOUBAKAR DA YOK

Beşiktaş'ta daha önce Vincent Aboubakar'ın da karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle hastanede bulunduğu ve Gaziantep FK maçında oynayamayacağı açıklanmıştı.





