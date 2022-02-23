Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yaratmıştı! Yetişkin film yıldızıyla sevgili olduğu için...

Şenol Güneş'in Beşiktaş döneminde en çok eleştirildiği noktalardan biri de Japon yıldız Shinji Kagawa'ya yeterince forma şansı vermediği yönündeydi. Borussia Dortmund ve Manchester United formaları giyen Kagawa'nın ünlü bir porno yıldızıyla ilişki yaşadığı ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ MÜTHİŞ BAŞLAMIŞTI

Son olarak Belçike ekiplerinde Truiden forması giyen Shinji Kagawa, Beşiktaş'taki ilk maçında Antalyaspor ağlarını sarsmış ve taraftardan büyük alkış almıştı. Süper bir başlangıç yapan Japon yıldız ilerleyen haftalarda aynı katkıyı verememişti.

KARİYERİ ÇÖKÜŞE GEÇTİ

Kagawa'nın ünlü porno yıldızı Ameri Ichinose ile sevgili olduktan sonra bir türlü toparlanamadığı Manchester United'tan da bu yüzden ayrıldığı ifade edildi. Almanya'da Dortmund formasıyla şampiyon olduktan sonra İngiltere'ye transfer olan Kagawa, burada kendisini bir türlü ispat edememişti.

