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Beşiktaş'ta iki ayrılık birden yaşandı!

17.07.2024 20:00
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Beşiktaş, orta saha oyuncuları Abdülmecid Dönmez'i Adana 01 Futbol Kulübü’ne; Kerem Atakan Kesgin'i ise Bandırmaspor’a kiralık olarak gönderdi.

Beşiktaş'ta iki ayrılık birden yaşandı!

Siyah-beyazlı kulüpten Abdülmecid Dönmez ile ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Abdülmecid Dönmez, 2024-25 sezonu sonuna kadar Adana 01 Futbol Kulübü’ne geçici transfer olmuştur. Abdülmecid Dönmez’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin ile ilgili de açıklamada bulundu. Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kerem Atakan Kesgin, 2024-25 sezonu sonuna kadar Bandırmaspor’a geçici transfer olmuştur. Kerem Atakan Kesgin’e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Geçen sezonun ilk yarısını Fatih Karagümrük'te ikinci devreyi ise Sivasspor'da tamamlayan 23 yaşındaki futbolcu Kerem Atakan Kesgin, iki ekipte toplam 11 maça çıktı.

Öte yandan 19 yaşındaki orta saha Abdülmecid Dönmez ise siyah-beyazlı ekibin U19 takımıyla geçen yıl toplam 19 maça çıkarken 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş takım
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