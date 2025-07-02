Beşiktaş'ta Immobile için karar verildi! Beklenen son...

Siyah-beyazlı ekipte geçtiğimiz sezonun başında kadroya dahil edilen ancak beklentilerin uzağında kalan ve aldığı ücretten dolayı gönderilmek istenen Ciro Immobile, başkan Serdal Adalı ile yaptığı fesih görüşmelerinde anlaşma noktasına geldi.
Tecrübeli golcüyle son pürüzlerin konuşulduğu ve ayrılıkla ilgili resmi açıkla
manın her an yapılabileceği öğrenildi.
Önümüzdeki sezon alacağı maaşın bir kısmından vazgeçen Immobile’nin, İtalyan takımı Bologna'ya transfer olması bekleniyor. Öte yandan Immobile'ye alacağı ücret 1 yıl içinde 5 taksitte ödenecek.
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