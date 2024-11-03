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Beşiktaş'ta Immobile şoku! Siyah-Beyazlılar yıldız isimde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.11.2024 16:14
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Beşiktaş'ın golcü ismi Ciro Immobile için Siyah-Beyazlılar'dan bir açıklama geldi yapılan açıklamada golcü ismin uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve kanama tespit edildiği duyuruldu. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta Immobile şoku! Siyah-Beyazlılar yıldız isimde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı

Beşiktaş, Kasımpaşa maçında sakatlanan Ciro Immobile'nin sağlık durumu için açıklamada bulundu.

GERİLME VE KANAMA

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Siyah beyazlılar, yıldız ismin uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı müsabakanın ilk yarısının ardından sağ uyluk arka kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ciro Immobile'nin klinik değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Ciro Immobile'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ciro Immobile beşiktaş
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