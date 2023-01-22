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Beşiktaş'ta imza atan Aboubakar'dan ilginç sözler! ''Çocuklarım olmasa intihar edebilirim...''

22.01.2023 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta 3. Aboubakar dönemi resmen başladı. Siyah-beyazlılara imza atan yıldız oyuncu, Fransa'da internet üzerinden konuk olduğu bir kanala röportaj vererek hayatıyla ilgili konuştu. Duygusal bir konuşma yapan Aboubakar, izleyenleri bir hayli şaşırttı. Annesinin ölümünden sonra hayattan koptuğunu ifade eden Aboubakar'ın kullandığı sözler Fransa'da gündem oldu.

Beşiktaş'ta imza atan Aboubakar'dan ilginç sözler! ''Çocuklarım olmasa intihar edebilirim...''
Vincent Aboubakar

Vincent Aboubakar

KMR Kamerun
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ta Aboubakar sevinci yaşanıyor. Geldiği 2 senede de şampiyonluğa ulaşan yıldız oyuncu siyah-beyazlılara 3. kez gelmenin mutluluğunu yaşıyor. Resmi imzayı attıktan hemen sonra Kayserispor ile oynanacak maçın kamp kadrosuna da dahil edilen Aboubakar, kendisine şans verilmesi halinde forma giyebilecek.

MYNET-DIŞ HABER

FRANSIZ BASININA KONUŞTU

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Beşiktaş'a imza atmasının ardından Fransız basınına konuşan Aboubakar, "Beşiktaş'a geri döndüğüm için çok mutluyum. Burası benim evim gibi. Şampiyonluklar yaşadım ve taraftarla aramda çok büyük bir bağ var" dedi.

"ÇOCUKLARIM OLMASA İNTİHAR EDEBİLİRİM"

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Yaklaşık 3 yıl önce annesini kaybeden Aboubakar, bu konuyla ilgili konuştu. Yıldız oyuncu, "25 Aralık günü sabah telefonum çaldı. Beşiktaş ile kamptaydım ve annemin öldüğünü söylediler. Bunu kabullenmekte zorlandım. Gerçeği söylemek gerekirse şu an çocuklarım olmasa intihar edebilirim. Annem ve babamı her zaman çok özlüyorum. Bütün başarılarım boş. Çünkü annem ve babam bunların hiçbirini göremiyor. Tek yaşama nedenim çocuklarım" dedi.


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