Beşiktaş'ta imza atan Aboubakar'dan ilginç sözler! ''Çocuklarım olmasa intihar edebilirim...''

Beşiktaş'ta Aboubakar sevinci yaşanıyor. Geldiği 2 senede de şampiyonluğa ulaşan yıldız oyuncu siyah-beyazlılara 3. kez gelmenin mutluluğunu yaşıyor. Resmi imzayı attıktan hemen sonra Kayserispor ile oynanacak maçın kamp kadrosuna da dahil edilen Aboubakar, kendisine şans verilmesi halinde forma giyebilecek.

MYNET-DIŞ HABER

FRANSIZ BASININA KONUŞTU

Beşiktaş'a imza atmasının ardından Fransız basınına konuşan Aboubakar, "Beşiktaş'a geri döndüğüm için çok mutluyum. Burası benim evim gibi. Şampiyonluklar yaşadım ve taraftarla aramda çok büyük bir bağ var" dedi.

"ÇOCUKLARIM OLMASA İNTİHAR EDEBİLİRİM"

Yaklaşık 3 yıl önce annesini kaybeden Aboubakar, bu konuyla ilgili konuştu. Yıldız oyuncu, "25 Aralık günü sabah telefonum çaldı. Beşiktaş ile kamptaydım ve annemin öldüğünü söylediler. Bunu kabullenmekte zorlandım. Gerçeği söylemek gerekirse şu an çocuklarım olmasa intihar edebilirim. Annem ve babamı her zaman çok özlüyorum. Bütün başarılarım boş. Çünkü annem ve babam bunların hiçbirini göremiyor. Tek yaşama nedenim çocuklarım" dedi.



