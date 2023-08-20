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Beşiktaş'ta imzalar atılıyor! Cenk Tosun ve Salih Uçan ile el sıkışıldı

20.08.2023 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş iç transferde de hareketli günler geçiriyor. Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın sözleşmelerini iyileştirmek isteyen siyah-beyazlılar iki isimle de anlaşma aşamasına geldi.

Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş iç transferde Cenk Tosun ve Salih Uçan ile el sıkışmak üzere. Sezona giriş yapmadan sözleşme pazarlıklarına başlayan siyah-beyazlılar iki isimle de pazarlıkları bitirme noktasına geldi.

SALİH'İN BEKLENTİSİ 40 MİLYON TL

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Beşiktaş'tan yıllık 8.5 milyon TL kazanan Salih Uçan'ın 40 milyon TL istediği biliniyor. Siyah-beyazlı kulüp ilk olarak Salih'e 18 milyon TL teklif yaptı. Bu teklifi beğenmeyen Salih Uçan, Beşiktaş'tan yeni bir teklif istedi. Siyah-beyazlılar, Salih'in bu talebini kabul etti ve zamlı bir teklif daha yaptı. Tarafların kısa süre içinde anlaşması bekleniyor.

CENK TEKLİFİ KABUL ETTİ

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Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun ile 1.5 milyon euro üzerinden kısa süre içinde anlaşma sağlandı. Siyah-beyazlıların ilk teklifini diretmeden kabul eden Cenk Tosun, bu hareketiyle yönetimi mutlu etti.

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Salih Uçan Cenk Tosun beşiktaş cenk

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