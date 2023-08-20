Beşiktaş'ta imzalar atılıyor! Cenk Tosun ve Salih Uçan ile el sıkışıldı

Beşiktaş iç transferde Cenk Tosun ve Salih Uçan ile el sıkışmak üzere. Sezona giriş yapmadan sözleşme pazarlıklarına başlayan siyah-beyazlılar iki isimle de pazarlıkları bitirme noktasına geldi.

SALİH'İN BEKLENTİSİ 40 MİLYON TL

Beşiktaş'tan yıllık 8.5 milyon TL kazanan Salih Uçan'ın 40 milyon TL istediği biliniyor. Siyah-beyazlı kulüp ilk olarak Salih'e 18 milyon TL teklif yaptı. Bu teklifi beğenmeyen Salih Uçan, Beşiktaş'tan yeni bir teklif istedi. Siyah-beyazlılar, Salih'in bu talebini kabul etti ve zamlı bir teklif daha yaptı. Tarafların kısa süre içinde anlaşması bekleniyor.

CENK TEKLİFİ KABUL ETTİ

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun ile 1.5 milyon euro üzerinden kısa süre içinde anlaşma sağlandı. Siyah-beyazlıların ilk teklifini diretmeden kabul eden Cenk Tosun, bu hareketiyle yönetimi mutlu etti.

