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Beşiktaş'ta Isimat Mirin, Atiker Konyaspor maçında formaya giyemeyecek

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 10.03.2019 14:51 | Son Güncelleme

Fenerbahçe maçında sakatlık geçiren Isimat Mirin, Atiker Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta Isimat Mirin, Atiker Konyaspor maçında formaya giyemeyecek

Beşiktaş'ta Isimat Mirin sakatlığı nedeniyle Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası sakatlanan, geçen hafta oynanan Kayserispor mücadelesinin ilk yarısında da oyundan çıkmak zorunda kalan Fransız savunma oyuncusu, bu akşam oynanacak Konyaspor mücadelesinde de forma giyemeyecek.

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Beşiktaş Atiker Konyaspor Spor Toto Süper Lig Isimat-Mirin

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