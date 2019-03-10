Beşiktaş'ta Isimat Mirin, Atiker Konyaspor maçında formaya giyemeyecek

Beşiktaş'ta Isimat Mirin sakatlığı nedeniyle Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası sakatlanan, geçen hafta oynanan Kayserispor mücadelesinin ilk yarısında da oyundan çıkmak zorunda kalan Fransız savunma oyuncusu, bu akşam oynanacak Konyaspor mücadelesinde de forma giyemeyecek.



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