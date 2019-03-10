Beşiktaş'ta Isimat Mirin, Atiker Konyaspor maçında formaya giyemeyecek

Beşiktaş'ta Isimat Mirin sakatlığı nedeniyle Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası sakatlanan, geçen hafta oynanan Kayserispor mücadelesinin ilk yarısında da oyundan çıkmak zorunda kalan Fransız savunma oyuncusu, bu akşam oynanacak Konyaspor mücadelesinde de forma giyemeyecek.
Ersun Yanal'dan futbolculara eleştiri!
Fenerbahçelileri çıldırtan penaltı pozisyonu!
Yusuf Yazıcı'dan tepkilere cevap
Dortmund, Ozan'ı üzdü
Yıldız isim için G.Saray açıklaması!
Cengiz Ünder için bomba iddia!
Göksenin Köksal 2 hafta yok
Beşiktaş'a ceza şoku! Yıldız isim oynamayacak
Sow golle tanıştı, Gazişehir seriye bağladı
Ljajic'e milli müjde
İşte Cengiz'in yeni hocası
Play-off tarihleri belli oldu
TFF seçiminin tarihi belli oldu!
'Yusuf ve Abdülkadir gibisini görmedim'
Lig'in en golcüsü Paixao
Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı
Ve açıklandı! Ribery'ye bomba teklif...
Okuyucu Yorumları 0 yorum