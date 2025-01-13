Beşiktaş'ta işler karıştı! Ciro Immobile ayrılmak istiyor... İşte nedeni

Beşiktaş'ın İtalyan ekibi Lazio'dan kadrosuna kattığı yıldız golcüsü Ciro Immobile ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.

AİLESİ MUTSUZ, DÖNMEK İSTİYOR!

Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberine göre, tecrübeli forvetin ailesi İstanbul'da mutlu değil ve İtalya'ya dönmek istiyor. Serie A ekiplerinden teklifler alan başarılı futbolcunun, ülkesine geri dönmeye sıcak baktığı bilgisi geldi.

MENAJERİ, SERDAL ADALI İLE BULUŞACAK

Başarılı oyuncunun menajerinin, bu hafta içinde Başkan Serdal Adalı ile görüşmesi bekleniyor. Ancak yönetimin, Immobile ile yolları ayırma gibi bir niyeti bulunmamaktadır.