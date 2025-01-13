SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ta işler karıştı! Ciro Immobile ayrılmak istiyor... İşte nedeni

Beşiktaş'ta işler karıştı! Ciro Immobile ayrılmak istiyor... İşte nedeni

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.01.2025 13:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın sevilen isimlerinden golcü oyuncu Ciro Immobile ile alakalı hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı. İddiaya göre 34 yaşındaki İtalyan oyuncu ailesinin İstanbul'da mutsuz olması nedeniyle ülkesine dönmek istiyor. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta işler karıştı! Ciro Immobile ayrılmak istiyor... İşte nedeni
Ciro Immobile

Ciro Immobile

İTA İtalya
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş'ın İtalyan ekibi Lazio'dan kadrosuna kattığı yıldız golcüsü Ciro Immobile ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.

AİLESİ MUTSUZ, DÖNMEK İSTİYOR!

021024_20Ciro_20Immobile_20of_20Besiktas_20celebrates_20_201920_20

Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberine göre, tecrübeli forvetin ailesi İstanbul'da mutlu değil ve İtalya'ya dönmek istiyor. Serie A ekiplerinden teklifler alan başarılı futbolcunun, ülkesine geri dönmeye sıcak baktığı bilgisi geldi.

MENAJERİ, SERDAL ADALI İLE BULUŞACAK

674ff6ea90076a49d917fda4

Başarılı oyuncunun menajerinin, bu hafta içinde Başkan Serdal Adalı ile görüşmesi bekleniyor. Ancak yönetimin, Immobile ile yolları ayırma gibi bir niyeti bulunmamaktadır.

Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika ayrılık beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akşener'in dönüşü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'sağ kolu' olacak

Akşener'in dönüşü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'sağ kolu' olacak

Türkiye bu olayı konuşmuştu! Dolmuş süren kocasını bıçaklayan kadın yaşadığı dramı anlattı... 'Ahlaksız teklif' iddiası mide bulandırdı

Türkiye bu olayı konuşmuştu! Dolmuş süren kocasını bıçaklayan kadın yaşadığı dramı anlattı... 'Ahlaksız teklif' iddiası mide bulandırdı

Rıdvan Dilmen F.Bahçe'yi şampiyon yapacak fikstür detayını açıkladı!

Rıdvan Dilmen F.Bahçe'yi şampiyon yapacak fikstür detayını açıkladı!

Beşiktaş'ta işler karıştı! Immobile ayrılmak istiyor... İşte nedeni

Beşiktaş'ta işler karıştı! Immobile ayrılmak istiyor... İşte nedeni

Torreira'dan duygusal paylaşım! 'Ayrılıyor...'

Torreira'dan duygusal paylaşım! 'Ayrılıyor...'

Erman Toroğlu'ndan Osimhen'e: Futbol hırsızı... "Türk futbolu bu akşam bitmiştir"

Erman Toroğlu'ndan Osimhen'e: Futbol hırsızı... "Türk futbolu bu akşam bitmiştir"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.