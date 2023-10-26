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Beşiktaş'ta işler yolunda gitmiyor! Siyah-Beyazlılar UEFA Konferans Ligi'nde Bodo Glimt'e 3-1 mağlup oldu

26.10.2023 23:52 | Son Güncelleme:
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UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, gruptaki 3. maçında Norveç ekibi Bodo Glimt ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlanırken, temsilcimiz grupta 1 puanla son sırada kaldı. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Bodo/Glimt'le karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken, Beşiktaş D Grubu'nda 1 puanla son sırada kaldı.

DAKİKA 29: 1-0

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Sol kanattan hızla atağa çıkan Amahl Pellegrino pasını verdi. Faris Moumbagna şutunu çekti ve top Albert Groenbaek'in önünde kalırken Groenbaek topu ağlara yolladı ve Bodo Glimt Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.

FARK 2'YE ÇIKTI

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58' Bodo Glimt Faris Moumbagna ile farkı ikiye çıkardı. Moumbagnea ceza sahasının sağ tarafında topla buluştu ve düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 2-0

'VAR' İPTAL ETTİ

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63'üncü dakikada ev sahibi ekip Zugelj ile farkı 3'e çıkardı ancak yapılan VAR kontrolü sonrası gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

FARK 3'E ÇIKTI

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Karşılaşmanın son bölümünde etkili gelen ev sahibi ekipte Ulrik Saltnes 87. dakikada attığı golle farkı 3'e çıkardı.

KENDİ KALESİNE ATTI

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Temsilcimizin tek golü ise oyunun uzatma bölümlerinde Moe'den geldi. Tecrübeli savunmacı yaptığı ters kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi ve karşılaşmanın skorunu belirledi. 3-1

KARTAL 1 PUANDA KALDI

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Bu sonuçla temsilcimiz D Grubu'nda çıktığı 3. maçta da galibiyetle tanışamazken, 1 puanda kaldı. Siyah-Beyazlılar 4. hafta mücadelesinde sahasında Bodo Glimt'i konuk edecek.

ONANA 13 MAÇ SONRA 11'DE

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Siyah-beyazlı takımın sezon başında transfer ettiği Jean Onana 13 maç sonra 11 kişilik kadroda kendine yer buldu. Beşiktaş'ta ilk kez Neftçi Bakü ile oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında sahaya ilk çıkan kadroda yer alan Onana daha sonra kadroya girmekte zorluk çekti.

Ligde sadece Fatih Karagümrük ve Pendikspor maçlarında 1'er dakika süre alan siyah-beyazlı oyuncu, Lugano ile oynanan maçta oyuna sonradan girmişti.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

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Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı takımı Bodo deplasmanında yalnız bırakmadı. Yaklaşık 200 siyah-beyazlı futbolseverler, kendilerine ayrılan bölümü doldurarak takımlarına destek oldu. Bodo Glimt taraftarı ise 8 bin kişilik stadın tamamını doldururken, oyuncuların ismin anons edildiği sırada havai fişek gösterisi yapıldı.

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