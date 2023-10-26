Beşiktaş'ta işler yolunda gitmiyor! Siyah-Beyazlılar UEFA Konferans Ligi'nde Bodo Glimt'e 3-1 mağlup oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Bodo/Glimt'le karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken, Beşiktaş D Grubu'nda 1 puanla son sırada kaldı.

DAKİKA 29: 1-0

Sol kanattan hızla atağa çıkan Amahl Pellegrino pasını verdi. Faris Moumbagna şutunu çekti ve top Albert Groenbaek'in önünde kalırken Groenbaek topu ağlara yolladı ve Bodo Glimt Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.

FARK 2'YE ÇIKTI

58' Bodo Glimt Faris Moumbagna ile farkı ikiye çıkardı. Moumbagnea ceza sahasının sağ tarafında topla buluştu ve düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 2-0

'VAR' İPTAL ETTİ

63'üncü dakikada ev sahibi ekip Zugelj ile farkı 3'e çıkardı ancak yapılan VAR kontrolü sonrası gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

FARK 3'E ÇIKTI

Karşılaşmanın son bölümünde etkili gelen ev sahibi ekipte Ulrik Saltnes 87. dakikada attığı golle farkı 3'e çıkardı.

KENDİ KALESİNE ATTI

Temsilcimizin tek golü ise oyunun uzatma bölümlerinde Moe'den geldi. Tecrübeli savunmacı yaptığı ters kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi ve karşılaşmanın skorunu belirledi. 3-1

KARTAL 1 PUANDA KALDI

Bu sonuçla temsilcimiz D Grubu'nda çıktığı 3. maçta da galibiyetle tanışamazken, 1 puanda kaldı. Siyah-Beyazlılar 4. hafta mücadelesinde sahasında Bodo Glimt'i konuk edecek.

ONANA 13 MAÇ SONRA 11'DE

Siyah-beyazlı takımın sezon başında transfer ettiği Jean Onana 13 maç sonra 11 kişilik kadroda kendine yer buldu. Beşiktaş'ta ilk kez Neftçi Bakü ile oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında sahaya ilk çıkan kadroda yer alan Onana daha sonra kadroya girmekte zorluk çekti.

Ligde sadece Fatih Karagümrük ve Pendikspor maçlarında 1'er dakika süre alan siyah-beyazlı oyuncu, Lugano ile oynanan maçta oyuna sonradan girmişti.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı takımı Bodo deplasmanında yalnız bırakmadı. Yaklaşık 200 siyah-beyazlı futbolseverler, kendilerine ayrılan bölümü doldurarak takımlarına destek oldu. Bodo Glimt taraftarı ise 8 bin kişilik stadın tamamını doldururken, oyuncuların ismin anons edildiği sırada havai fişek gösterisi yapıldı.





