Beşiktaş'ta Jen Onana sağlık kontrollerinden geçmek için italya'da! Kamerunlu futbolcu kiralık olarak Genoa'nın yolunu tutuyor...

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın gelmesi ile birlikte gönderilmesi beklenen oyunculardan Jean Onana için sıcak bir gelişme yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Genoa ile yeniden anlaşmaya varan Kamerunlu futbolcu, şarta bağlı opsiyonla kiralanacak.

İTALYANLAR YAZDI!

Tuttomercato'nun haberine göre Onana'nın bugün İtalya'ya gideceği ve Genoa'nın Juventus'la oynayacağı maçı takip edeceği ifade edildi.

SERGEN YALÇIN GELDİ O GİTTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Onana Genoa için sağlık kontrolünden geçmek üzere İtalya'ya gitti. Sergen Yaçın'ın kadroda düşünmediği oyuncu için Kartal'ın kiralama bedeli almayacağı ama oyuncunun maaşını İtalyan ekibine ödeteceği gelen bilgiler arasında.

Beşiktaş'ın 2023 yaz transfer döneminde Lens'ten 4 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Onana, beklentileri karşılayamadı.