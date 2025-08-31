SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş'ta Jen Onana sağlık kontrollerinden geçmek için italya'da! Kamerunlu futbolcu kiralık olarak Genoa'nın yolunu tutuyor...

Beşiktaş’ın orta saha oyuncusu Jean Onana İtalyan ekibi Genoa ile her konuda anlaşmaya vardı. Kamerunlu orta saha oyuncusunun kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Beşiktaş'ta Jen Onana sağlık kontrollerinden geçmek için italya'da! Kamerunlu futbolcu kiralık olarak Genoa'nın yolunu tutuyor...
Burak Kavuncu
Jean Onana

Jean Onana

KMR Kamerun
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın gelmesi ile birlikte gönderilmesi beklenen oyunculardan Jean Onana için sıcak bir gelişme yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Genoa ile yeniden anlaşmaya varan Kamerunlu futbolcu, şarta bağlı opsiyonla kiralanacak.

İTALYANLAR YAZDI!

Beşiktaş ta Jen Onana sağlık kontrollerinden geçmek için italya da! Kamerunlu futbolcu kiralık olarak Genoa nın yolunu tutuyor... 1

Tuttomercato'nun haberine göre Onana'nın bugün İtalya'ya gideceği ve Genoa'nın Juventus'la oynayacağı maçı takip edeceği ifade edildi.

SERGEN YALÇIN GELDİ O GİTTİ

Beşiktaş ta Jen Onana sağlık kontrollerinden geçmek için italya da! Kamerunlu futbolcu kiralık olarak Genoa nın yolunu tutuyor... 2

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Onana Genoa için sağlık kontrolünden geçmek üzere İtalya'ya gitti. Sergen Yaçın'ın kadroda düşünmediği oyuncu için Kartal'ın kiralama bedeli almayacağı ama oyuncunun maaşını İtalyan ekibine ödeteceği gelen bilgiler arasında.

Beşiktaş'ın 2023 yaz transfer döneminde Lens'ten 4 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Onana, beklentileri karşılayamadı.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
21:30
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor
-
Beşiktaş Beşiktaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trabzonspor'un yıldızı İspanya yolcusu!Trabzonspor'un yıldızı İspanya yolcusu!
Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a geliş saati belli oldu!Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a geliş saati belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Genoa CFC son dakika beşiktaş Jean Onana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
31 ülkede kolera alarmı! 4 bin 738 kişi hayatını kaybetti: Acil müdahale çağrısı yapıldı

31 ülkede kolera alarmı! 4 bin 738 kişi hayatını kaybetti: Acil müdahale çağrısı yapıldı

'Hurda teşvik yasası' çıkışı! 'Aracını yenilemek isteyenler için cazip kredi'yi işaret etti

'Hurda teşvik yasası' çıkışı! 'Aracını yenilemek isteyenler için cazip kredi'yi işaret etti

Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a geliş saati belli oldu!

Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a geliş saati belli oldu!

Yıldız futbolcunun eşinin başı fena dertte! Interpol tarafından aranıyordu...

Yıldız futbolcunun eşinin başı fena dertte! Interpol tarafından aranıyordu...

Rıdvan Dilmen'den canlı yayında transfer açıklaması...

Rıdvan Dilmen'den canlı yayında transfer açıklaması...

Sinan Engin F.Bahçe'nin yeni teknik adamını açıkladı! Tek sıkıntı var...

Sinan Engin F.Bahçe'nin yeni teknik adamını açıkladı! Tek sıkıntı var...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.