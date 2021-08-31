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Beşiktaş'ta Jeremain Lens ile yollar ayrıldı

31.08.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş’ta Jeremain Lens’in sözleşmesi feshedildi. Siyah-Beyazlılar, Hollandalı oyuncu ile yollarını ayırdı.

Beşiktaş'ta Jeremain Lens ile yollar ayrıldı

Beşiktaş ’ta Jeremain Lens’in sözleşmesi feshedildi. Hollandalı oyuncu kariyerine, Fatih Karagümrük’te devam edecek.

NTV Spor'un haberine göre Beşiktaş’ta geçen sezondan bu yana kadro dışı durumunda olan Jeremain Lens’in sözleşmesi feshedildi.

Siyah beyazlı kulüp ile Hollandalı oyuncu arasında yapılan son görüşmenin ardından sözleşme feshi konusunda anlaşma sağlandı.

33 yaşındaki oyuncu kariyerine Fatih Karagümrük’te devam edecek.

Beşiktaş’ın 4 sezon önce 5 milyon 589 bin Euro karşılığında kadrosuna kattığı Lens, siyah beyazlı takımla çıktığı 102 maçta 12 gol atmış, 20 asist yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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