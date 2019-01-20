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Beşiktaş'ta Jose Izquierdo tamam

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.01.2019 14:52 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta Ryan Babel'in alternatifi olarak görülen Kolombiyalı kanat oyuncusu Jose Izquierdo ile anlaşma tamamlandı.

Beşiktaş'ta Jose Izquierdo tamam

Fulham'a giden Ryan Babel’in yerine devre arasında oyuncu alınmayacağı açıklansa da siyah-beyazlı yönetimin fırsat transferi kovaladığı biliniyor. Bu isimlerin başında Brighton’da beklentileri karşılayamayan Kolombiyalı kanat oyuncu Jose Izquierdo geliyor.

Siyah-beyazlı yönetimin İstanbul’a gelen menajeri ve oyuncuyla anlaştığı, İngiliz ekibinin isteyeceği kiralama ve satın alma bedelinin transfere yön vereceği gelen bilgiler arasında...

Sol kanatta oynayan 26 yaşındaki Kolombiyalı oyuncusu bu sezon Premier Lig'de 10 maçta 2 asist gerçekleştirdi. (Fotospor)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Jose Izquierdo ryan babel

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