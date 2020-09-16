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Beşiktaş'ta Josef de Souza ilk antrenmanına çıktı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 16.09.2020 14:34 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 2. haftasında karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş günü tek idmanla tamamladı. Yeni transfer Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, siyah-beyazlı ekipteki ilk antrenmanına çıktı.

Beşiktaş'ta Josef de Souza ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig'e deplasmandaki Trabzonspor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, hafta sonunda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını 1 günlük aranın ardından sürdürdü. Yeni transfer Brezilyalı futbolcu Josef de Souza da siyah-beyazlılarla ilk antrenmanına çıktı.

Koronavirüs testi pozitif olan Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yer almadığı çalışmayı, Yalçın'ın yardımcıları yönetti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman 1.5 saat sürdü. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen çalışma ısınma koşularıyla başladı. Top kapma, dar alan çalışması ve taktik çalışmanın yer aldığı programın son bölümünde çift kale maç yapıldı.

Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek olan Beşiktaş, yarın saat 11.00'de idman yapacak.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: DHA

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