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Beşiktaş'ta kadınları taciz eden motosikletli magandalar kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 01.10.2019 17:42 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta trafikte sıkıştırdığı kadın sürücüyü taciz eden motosikletli gençler, kameraya yansıdı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.

Edinilen bilgilere göre olay Levent Büyükdere Caddesi'nde yaşandı.

Trafikte motosikletli iki şahıs, iddiaya göre kadın sürücünün kullandığı otomobili sıkıştırdı. Otomobile arkadan çarpan magandalar, içerisinde bulunan iki kız kardeşi sözle taciz etti. Aracın camına ve dikiz aynasına vuran magandalar, "Çeliktepe girişine gel" diyerek olay yerinden kaçtı. Otomobil içerisinde dehşeti yaşayan iki kardeş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
taciz Beşiktaş kadın sürücü

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