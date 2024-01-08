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Beşiktaş'ta kadro dışı kalan isimlerdendi, Jean Onana resmen Marsilya'da! İmzayı attı...

08.01.2024 18:54 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta kadro dışı kalan isimlerden olan Jean Onana'nın yeni takımı belli oldu. Kamerunlu oyuncu Fransız ekibi Marsilya'ya satın alma opsiyonuyla kiralık olarak gönderildi.

Beşiktaş'ta 4 milyon Euro karşılığında Lens'ten kadroya katılan Jean Onana kadro dışı kalırken Kamerunlu oyuncunun yeni takımı resmen belli oldu.

23 yaşındaki oyuncu Fransız ekibi Marsilya'nın yolunu tuttu. Marsilya'dan yapılan açıklamada, sağlık kontrollerinin ardından oyuncu ile resmi sözleşme imzalandığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Jean Onana, Marsilya'ya Geçici Transfer Oldu! Profesyonel futbolcularımızdan Jean Onana'nın 2023-24 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla geçici transferi hususunda Marsilya kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Jean Onana'ya yeni kulübüne başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

KADRO DIŞI KALMIŞTI

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Beşiktaş'ın Lens'ten 4 milyon euroya transfer ettiği 23 yaşındaki oyuncu, siyah beyazlı takımda bekleneni veremedi. Onana, yeni yönetimin gelmesiyle, Fenerbahçe derbisinin ardından Eric Bailly, Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.

Siyah beyazlı takımla 10 maça çıkan Kamerunlu oyuncu, 1 asistlik performans sergiledi.

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