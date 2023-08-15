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Beşiktaş'ta kadro dışı kalmıştı! Yeni adresi Suudi Arabistan oldu...

15.08.2023 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'taki son döneminde kadro dışı bırakılan ve geçtiğimiz sezonun bitimiyle beraber sözleşmesinin sonuna gelen Georges-Kevin N'Koudou'nun yeni adresi belli oldu. İşte detaylar..

Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Kamerunlu kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou, Suudi Arabistan Birinci Ligi ekibi Damac ile anlaştı.

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Damac Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

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Kariyerinde Nantes, Olimpik Marsilya, Tottenham, Burnley ve Monaco takımlarının formasını giyen N'Koudou, 2019 ile 2023 yılları arasında oynadığı Beşiktaş'ta lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası'nda birer şampiyonluk yaşadı.

Kamerun asıllı Fransız futbolcu, siyah - beyazlılardaki son döneminde kadro dışı bırakılmıştı.

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