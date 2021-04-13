Beşiktaş'ta kalacak mı? Rachid Ghezzal'dan transfer yorumu

Beşiktaş’a bu sezon 14 asist ve 3 gol ile büyük katkı sağlayan Rachid Ghezzal, geleceği ile ilgili kararını henüz vermedi.

Cezayirli oyuncu, Bein Sports Fransa kanalına açıklamalarda bulundu.

"Beşiktaş'ta 1 yıl kiralık ve satın alma opsiyonu olmadan anlaştım. Bonservisim hala Leicester City’de. Leicester City ile 1 yıl daha sözleşmem var. Gelecek sezon ne olacağını henüz bilmiyorum. Beşiktaş’ta devamlılığımın olması beni mutlu edecektir. Şimdilik şampiyonluğa odaklandım. Ayrıca kupa finali oynayacağız. İki kupayı da kazanırsak şahane olur."

"Beşiktaş’ta şampiyon olursak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde yer alacağız. Ayrıca Beşiktaş’taki performansım sayesinde iki buçuk yıl sonra milli takıma kavuştum. Kısa süre içinde Afrika Kupası ve Dünya Kupası var. Gelecek sezon için seçimi yaparken bu konular da etkili olacak."

"Beşiktaş’ta bize güç veren en önemli şey aile gibi olmamız. Yıldız oyuncuların olduğu bir kadroya sahip değiliz belki ama herkes birbiri için mücadele ediyor. Bu da bizi güçlü kılıyor.”