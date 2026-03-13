Galatasaray'dan TFF'ye milyonluk yayın geliri isyanı! Eray Yazgan resti çekti: "25 şampiyonluğun hakkını yedirmeyiz..."

Trendyol Süper Lig'de saha içindeki rekabet, saha dışındaki milyonlarca liralık yayın geliri kavgasıyla yeni bir boyuta taşındı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayın gelirleri dağıtım kriterlerinde giderek 'Şampiyonlar Payı' uygulamasını rafa kaldırması, ligin en çok şampiyon olan takımı Galatasaray'da deprem etkisi yarattı.

"25 ŞAMPİYONLUĞUN HAKKI VAR!"

Süper Lig tarihinde 25 kez mutlu sona ulaşarak en yakın rakiplerine fark atan ve bu sayede yayın gelirlerinden her sezon ciddi bir 'Şampiyonlar Payı' bonusu elde eden Sarı-Kırmızılılar, bu kalemin kaldırılmasıyla yaşayacağı devasa maddi kaybın önüne geçmek için harekete geçti.

Konuyla ilgili suskunluğunu bozan Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, alınan kararın kabul edilemez olduğunu belirterek şu sert ifadeleri kullandı:

"Yayın geliri dağıtımındaki bu payın kaldırılması tamamen yanlış bir uygulamadır. Galatasaray Kulübü olarak elde ettiğimiz 25 şampiyonluktan dolayı bu gelirde tarihi ve anamızın ak sütü gibi helal bir hakkımız var. Bu kararın düzeltilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız."

ROTA TAHKİM KURULU: HUKUKİ SAVAŞ BAŞLIYOR!

Eray Yazgan'ın bu zehir zemberek açıklamalarının ardından Galatasaray yönetimi hukuki boyutta düğmeye bastı. Sarı-Kırmızılı kurmaylar, Şampiyonlar Payı'nın kaldırılması kararının iptali için dosyayı hazırlayarak Tahkim Kurulu'na resmi başvurusunu yapacak.

Tahkim'den çıkacak karar, sadece Galatasaray'ı değil, geçmişte şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi devleri de yakından ilgilendiriyor.