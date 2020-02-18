Beşiktaş’ta Kartal Kayra Yılmaz ve Rıdvan Yılmaz, Trabzonspor maçında yok

Beşiktaş Kulübü, genç oyuncuları Kartal Kayra Yılmaz ve Rıdvan Yılmaz’la ilgili kart bilgisi açıklaması yaptı.
Hafta sonunda Elit U19 Ligi’nde Başakşehir ile oynanan karşılaşmada uzatma dakikalarında kırmızı kart gören 2 futbolcunun kartlarının Süper Lig’de de geçerli olduğunu hatırlatan Beşiktaş Kulübü, Trabzonspor karşılaşmasında her 2 oyuncunun da kadroda yer alamayacağını ifade etti.
(İHA)
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