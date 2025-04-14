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Beşiktaş’ta, Kartal Yuvası 2025-2026 Sonbahar - Kış koleksiyonu tanıtıldı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.04.2025 13:48
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Beşiktaş’ta, Kartal Yuvası’nın 2025-2026 Sonbahar-Kış koleksiyonu yapılan defile ile tanıtıldı.

Beşiktaş’ta, Kartal Yuvası 2025-2026 Sonbahar - Kış koleksiyonu tanıtıldı

Beşiktaş, Kartal Yuvası’nın 2025-2026 Sonbahar - Kış koleksiyonunu düzenlenen defile ile tanıttı. İstanbul’da bir otelde gerçekleşen defileye Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, yönetim kurulu üyeleri, Kartal Yuvası bayii temsilcileri ve basın mensupları katılım sağladı.

HAKAN DALTABAN: "ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM HEP BERABER HEYECANLANACAĞIMIZ BİR HİKÂYEYE GELECEĞİZ"

Lansmanda açıklamalarda bulunan Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, "Yeni bir dönem başlıyor. Öncelikle bundan sonraki yol haritamızda disiplin çok önemli. Toygun bey, ilk günden itibaren kendi işinden daha fazla ve hassas bir disiplin göstererek bu işi sırtladı. Beşiktaş’ın tedarikçilere hiç borcu yok. Bayilerden gelen talepler yerine getirilmiş durumda. Kulübümüz sizlere desteğini esirgemeyecek. Satışlarda sportif başarının önemini biliyoruz. Güzel günler geçirmiyoruz. Elimizdeki kadroyla takımı en iyi yere taşımaya çalışıyoruz. Önümüzdeki dönem hep beraber heyecanlanacağımız bir hikayeye geleceğiz. Kartal Yuvası önemli bir gelir kalemi ve inandığımız bir yol. Yeni dönemde mağaza açmaya devam edeceğiz. Bu işi Beşiktaş siyasetiyle yapmayacağız. Hiçbir zaman yakınlığa göre yol yürümeyeceğiz. Beşiktaş’a emek veren ve bu camiadan ekmek yiyen ve aynı zamanda bunu hak eden insanlarla çalışacağız. Uzun zamandır devam eden mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte çok daha fazla iletişim halinde olacağız" diye konuştu.

TOYGUN BATALLI: "YENİ SEZON FORMALARIMIZI DA HAZİRAN AYINDA SİZLERLE PAYLAŞACAĞIZ"

Yeni kurulan işbirlikleri ve planlamalar hakkında katılımcılara bilgi veren Yönetim Kurulu Üyesi Toygun Batallı ise, "Öncelikli hedefimiz olarak ödemeler konusunda elimizi taşın altına koymaktan çekinmedik ve tüm borçlarımızı ödedik. Aramıza katılan yeni tedarikçilerimizle kalitemizi arttırdık. Ürün çeşitliğimizi artırarak dünyaca ünlü bir markalara ayak uyduracak işler yaptık. Ortaya çıkan işbirlikleriyle Beşiktaş markasını daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Yaz koleksiyonumuzun büyük bir bölümünü mağazalara sevk ettik. Pazarlama konusunda da sizlerden gelen önerileri de değerlendirdik. Adidas ile anlaşmalarımızı tamamladık. Yeni sezon formalarımızı da haziran ayında sizlerle paylaşacağız. Hedefimiz Beşiktaş markasını kalite ve özveri ile bir dünya markasına dönüştürmektir. Katılımlarınız için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş
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