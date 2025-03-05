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  4. Beşiktaş'ta korkutan sakatlık! Rafa Silva, tedbir amaçlı idmana katılmadı

Beşiktaş'ta korkutan sakatlık! Rafa Silva, tedbir amaçlı idmana katılmadı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
05.03.2025 13:46
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Süper Lig’in 27’nci haftasında 10 Mart Pazartesi günü sahasında Gaziantep FK’yı konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş'ta korkutan sakatlık! Rafa Silva, tedbir amaçlı idmana katılmadı
Rafa Silva

Rafa Silva

POR Portekiz
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Siyah-beyazlılar antrenmana, pas çalışması ve çift kale maçla devam etti. Geçtiğimiz hafta oynanan Kayserispor maçında kas yaralanması yaşayan Rafa Silva, tedbir amaçlı antrenmanda yer almadı. Ayrıca ağrıları bulunan Keny Arroyo ve özel izinli Gedson Fernandes de antrenmana katılmadı.

"BİR DAHAKİ MAÇA KADAR ÇOK ZAMANIMIZ VAR"

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Antrenman öncesinde siyah-beyazlı ekibin Norveçli teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, basın mensuplarının yanına gelerek selam verdi. Solskjaer yaptığı açıklamada, “Bir dahaki maça kadar çok zamanımız var. Hazırlık yapıyoruz. Zaman olduğu için bugün görüntü almanıza izin verdik. Bugün taktiksel olarak bir çalışma yok, çekebilirsiniz. Geldiğiniz için teşekkür ederiz" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş Rafa Silva
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