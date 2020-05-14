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Beşiktaş'ta koronavirüs şoku! 8 kişide testler pozitif çıktı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 14.05.2020 13:11 | Son Güncelleme

Beşiktaş, dün yapılan korona virüs testleri neticesinde 8 kişinin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Beşiktaş'ta koronavirüs şoku! 8 kişide testler pozitif çıktı

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgını Beşiktaş'ı da etkiledi.

Siyah-beyazlılar, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 8 kişide korona virüs testinin pozitif olduğunu belirtirken, şu ifadelere yer verdi:

"13 Mayıs Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza ikinci kez Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, sekiz kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan kişilerin takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır."


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