Beşiktaş'ta kötü gidiş son sürat devam ediyor!

Süper Lig'de 36. hafta maçında Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Maçtaki goller 61. dakikada Jackson Muleka ve 79. dakikada Ahmed Hassan'dan geldi.

YILDIZ İSİMLER KADRODA YOKTU

Siyah-beyazlı takımda Milot Rashica, Rachid Ghezzal ve Alex Oxlade-Chamberlain sakatlıkları nedeniyle, Al-Musrati, Omar Colley ve Semih Kılıçsoy da kart cezaları nedeniyle kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ta Alanyaspor karşısında ayrıca Tayyip Talha Sanuç, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Onur Bulut ve Muleka ilk oynadı.





