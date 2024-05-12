SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ta kötü gidiş son sürat devam ediyor!

Beşiktaş'ta kötü gidiş son sürat devam ediyor!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.05.2024 21:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de Alanyaspor deplasmanında öne geçen Beşiktaş skoru koruyamadı ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Beşiktaş'ta kötü gidiş son sürat devam ediyor!

Süper Lig'de 36. hafta maçında Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

Maçtaki goller 61. dakikada Jackson Muleka ve 79. dakikada Ahmed Hassan'dan geldi.

YILDIZ İSİMLER KADRODA YOKTU

Siyah-beyazlı takımda Milot Rashica, Rachid Ghezzal ve Alex Oxlade-Chamberlain sakatlıkları nedeniyle, Al-Musrati, Omar Colley ve Semih Kılıçsoy da kart cezaları nedeniyle kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ta Alanyaspor karşısında ayrıca Tayyip Talha Sanuç, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Onur Bulut ve Muleka ilk oynadı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'de her şeye rağmen parıldıyor!Fenerbahçe'de her şeye rağmen parıldıyor!
Muslera maç sonunda Türkçe konuştu, söylediklerine kimse anlam veremedi!Muslera maç sonunda Türkçe konuştu, söylediklerine kimse anlam veremedi!
İsmail Kartal'dan maç sonu tepki çeken açıklama!İsmail Kartal'dan maç sonu tepki çeken açıklama!
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş Süper Lig maçı rachid süper li maçın
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'ye Galatasaray maçı öncesi kötü haber!

Fenerbahçe'ye Galatasaray maçı öncesi kötü haber!

Uçaktaki rezalet böyle kaydedildi! Kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler...

Uçaktaki rezalet böyle kaydedildi! Kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler...

İsrail'e kötü haber! Türkiye'nin ardından bir ülke daha kararını dünyaya duyurdu

İsrail'e kötü haber! Türkiye'nin ardından bir ülke daha kararını dünyaya duyurdu

Formasının arkasına Ali Koç yazdırdı, sosyal medya yıkıldı!

Formasının arkasına Ali Koç yazdırdı, sosyal medya yıkıldı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.