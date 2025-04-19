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  4. Beşiktaş'ta kötü gidişe kimse dur diyemiyor! Şimdi de Göztepe deplasmanında puan kaybı

Beşiktaş'ta kötü gidişe kimse dur diyemiyor! Şimdi de Göztepe deplasmanında puan kaybı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.04.2025 20:47
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Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Son haftalarda iki ekibin kötü gidişi, bu maçın önemini daha da arttırmıştı. Mutlak 3 puan parolasıyla oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Beşiktaş'ta kötü gidişe kimse dur diyemiyor! Şimdi de Göztepe deplasmanında puan kaybı

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşılaştı. Ligde üçüncülük yarışı için çaba gösteren Beşiktaş, kötü gidişatını İzmir deplasmanında sona erdirmek istiyordu. İki takımın da mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı maç 1-1 sonuçlandı.

RAFA SILVA YİNE TAKIMINI SIRTLADI

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Beşiktaş'ın şüphesiz bu sezonki en iyi oyuncusu Rafa Silva, Göztepe deplasmanında da sahneye çıktı. Takımını 1-0 öne geçiren Rafa Silva, gollerine İzmir'de de devam etti.

YİNE PUAN KAYBI

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İkinci yarının başında İsmail Köybaşı'nın müthiş golüne engel olamayan Beşiktaş, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Son 6 maçtan yalnızca 1 galibiyet çıkaran siyah-beyazlılarda moraller bir hayli bozuldu.

RAFA SILVA TEK BAŞINA TAŞIYOR

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Göztepe deplasmanında da sahneye çıkan Rafa Silva, bu sezon Beşiktaş formasıyla 16. golüne ulaştı. Toplamda 16 tane de asisti bulunan Portekizli yıldız, 26. gol katkısını yapmış oldu.

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MS
Göztepe Göztepe
1 - 1
Beşiktaş Beşiktaş

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Göztepe beşiktaş
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