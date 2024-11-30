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Beşiktaş'ta kritik toplantı! Başkan Hüseyin Yücel, futbolcularla bir araya geldi!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
30.11.2024 17:16
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Beşiktaş’ta başkan Hasan Arat’ın istifası sonrası yönetim kurulu başkanlığını devralan Hüseyin Yücel, Nevzat Demir Tesisleri’nde futbolcularla bir araya geldi.

Beşiktaş'ta kritik toplantı! Başkan Hüseyin Yücel, futbolcularla bir araya geldi!

Beşiktaş’ta başkan Hüseyin Yücel, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bu sabah gerçekleştirilen antrenmanın ardından futbolcularla bir araya geldi.

Buluşmada Asbaşkanlar Onur Göçmez ve Mete Vardar ile Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar da yer aldı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

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"Başkanımız Hüseyin Yücel, Futbol A Takımımızla Buluştu

Başkanımız Hüseyin Yücel, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bu sabah gerçekleştirilen antrenmanın ardından futbolcularımızla bir araya geldi.

Buluşmada; Asbaşkanlarımız Onur Göçmez ve Mete Vardar ile Futbol Şube Sorumlumuz ve Futbolu Temsilen Basın Sözcümüz Feyyaz Uçar da yer aldı."

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beşiktaş
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