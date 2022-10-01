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Beşiktaş'ta kriz son buldu! Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesi resmen uzatıldı...

01.10.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun geleceği belli oldu. Siyah - beyazlı takımdaki geleceği merak edilen genç file bekçisi için resmi açıklama geldi. Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

Beşiktaş'ta kriz son buldu! Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesi resmen uzatıldı...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun geleceği bir süredir merak ediliyordu. Siyah - beyazlılar altyapısından yetişen 21 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

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Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz; Futbol Akademimizden yetişen, 2019-20 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın kalesini koruyan ve bu süre zarfında Beşiktaşımızın kazandığı Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan genç kalecimiz Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme imzaladı.

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Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldikleri Ersin Destanoğlu'na yeni dönemde şanlı formamızla başarılar dilediler." ifadeleri kullanıldı.

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